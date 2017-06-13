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18:52 (мск), источник: Tengrinews

Компания выпустила волосатые купальники, ставшие хитом сезона

Американская компания Beloved Shirts из штата Юта в преддверии нового пляжного сезона выпустила женские купальники в виде мужского волосатого торса.

Они почти полностью повторяют анатомию мужского тела и производятся в нескольких расцветках.

Фотографии новинок, опубликованные на странице компании в Instagram, вызвали бурное обсуждение в Интернете.

В Соединенных Штатах купальники получили популярность, особенно после того, как о них написали многие мировые СМИ. Однако некоторым пользователям слишком натуралистичный элемент одежды показался омерзительным. Люди хотят «развидеть» женщин в волосатых купальниках, другие наотрез отказались рекламировать «это».

«Я хочу стереть эту картинку из головы», — цитирует одну из пользовательниц Lenta.ru.

Одна из женщин, купившая купальник, опубликовала в соцсети реакцию своих детей на новый аксессуар.

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