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19:19 (мск), источник: РИА Новости

В сети появилось единственное видео реального боя Брюса Ли

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В сети опубликовали единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств (ММА). Редкая запись выложена на YouTube-канале Bruce Lee Central.

По информации Daily Mail, партнером по поединку выступил ученик мастера Тэд Вонг, который до сих пор преподает восточные единоборства в США. Кадры были сняты в калифорнийской школе Джит Кун-До, основанной Брюсом Ли.

В комментарии к видео сказано, что оба бойца выступают в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA. Однако подчеркивается, что Брюс Ли предпочитал сражаться «голыми руками».

За два дня ролик набрал почти семь миллионов просмотров.

Комментарии
4
арсений сидоров
Чепуха какая-то
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Федор Черняков
Для пузанов диванных совет - погуглите боевое искусство КУДО. На видео очень похожий на кудо бой.
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perplexed perplexed
жаль в 90-х этот "бой" не показали.
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