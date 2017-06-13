В сети появилось единственное видео реального боя Брюса Ли
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В сети опубликовали единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств (ММА). Редкая запись выложена на
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В сети опубликовали единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств (ММА). Редкая запись выложена на
По информации Daily Mail, партнером по поединку выступил ученик мастера Тэд Вонг, который до сих пор преподает восточные единоборства в США. Кадры были сняты в калифорнийской школе Джит
В комментарии к видео сказано, что оба бойца выступают в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA. Однако подчеркивается, что Брюс Ли предпочитал сражаться «голыми руками».
За два дня ролик набрал почти семь миллионов просмотров.