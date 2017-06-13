За три дня безвиза каких-либо осложнений при пересечении украинцами границ не было — МИД

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Он сказал, что пересечение границы украинцами, имеющими биометрические паспорта, со странами Евросоюза, происходит «системно и без осложнений».

Также Кирилич добавил, что внешнеполитическому ведомству важно реагировать на проблемные вопросы.

«Сейчас акцент наш направлен на то, чтобы осуществлять мониторинг, как проводится пересечение границы гражданами Украины с биометрическими паспортами и как работает безвиз, есть ли определенные трудности, осложнения, есть ли проблемы, которые могли бы помешать гражданам Украины воспользоваться безвизом», — пояснил он.

«Все происходит, так сказать, системно, ритмично и согласно требованиям Шенгенского кодекса», — заявил официальный представитель Департамента консульской службы МИД.

Говоря об украинцах, которым отказывали во въезде в страны ЕС, он подчеркнул, что таких единицы.

Вместе с тем Кирилич пояснил, что украинцам может быть отказано во въезде в страны ЕС в случае несоответствия четко определенным требованиям. В частности, если граждан Украины будет ехать со старым загранпаспортом, не биометрическим, без Шенгенской визы.

Также, если гражданин нарушит 90-дневный срок пребывания в ЕС в течение любого 180-дневного периода, то ему откажут во въезде.

«Каких-то фактов, которые бы свидетельствовали, что отказано из-за неспособности доказать цель (поездки) или других аргументов, пока не можем констатировать», — подытожил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, 11 июня вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.