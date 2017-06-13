Сингапурский аэропорт признан лучшим в мире

Все три аэропорта получили 10 из 10 баллов за качество услуг. Также при оценке учитывались своевременность отправки и приема рейсов и анализ более 130 тыс. сообщений, размещенных пассажирами из аэропортов в соцсети Twitter.
Также в десятку вошли аэропорты Копенгагена, Хельсинки, Цинциннати, Барселоны, Мадрида, Окленда и Франкфурта. Московский аэропорт «Шереметьево» занял в списке 23-е место, екатеринбургский «Кольцово» — 33-е, «Домодедово» — 65-е.
AirHelp отмечает, что в ходе исследования выяснилось, что пассажиры чаще всего жаловались на длинные очереди в аэропортах, низкое качество еды и задержки рейсов.