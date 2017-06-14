В Воронеже протестировали систему электронных «больничных»

Специалисты провели ряд мероприятий по тестированию электронных листков нетрудоспособности. Были отработаны все этапы взаимодействия участников процесса: запрос медицинским учреждением номера «больничного» с сервера, заполнение документа и его подписание врачом при помощи электронной подписи. Эксперимент прошел успешно, предполагаемый работодатель получил листок нетрудоспособности и назначил предполагаемому заболевшему работнику пособие.

Напомним, согласно новому федеральному закону, с 1 июля листок временной нетрудоспособности может быть оформлен в электронном виде при наличии письменного согласия пациента на это. Оформление листков нетрудоспособности в электронном виде должно значительно сократить время, которое сейчас уходит у медиков на оформление «больничных».