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11:53 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже протестировали систему электронных «больничных»

В Воронеже протестировали систему электронных больничных листов. Об этом сообщили в Фонде социального страхования 13 июня.

Специалисты провели ряд мероприятий по тестированию электронных листков нетрудоспособности. Были отработаны все этапы взаимодействия участников процесса: запрос медицинским учреждением номера «больничного» с сервера, заполнение документа и его подписание врачом при помощи электронной подписи. Эксперимент прошел успешно, предполагаемый работодатель получил листок нетрудоспособности и назначил предполагаемому заболевшему работнику пособие.

Напомним, согласно новому федеральному закону, с 1 июля листок временной нетрудоспособности может быть оформлен в электронном виде при наличии письменного согласия пациента на это. Оформление листков нетрудоспособности в электронном виде должно значительно сократить время, которое сейчас уходит у медиков на оформление «больничных».

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