Глава Uber ушел в отпуск на неопределенный срок

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Руководитель компании-разработчика сервиса для вызова водителя Uber Трэвис Каланик решил уйти в отпуск на неопределенный срок. Как сообщает агентство AP, об этом топ-менеджер сообщил в письме, разосланном сотрудникам компании во вторник. Он написал, что ему нужно время на то, чтобы пережить гибель матери. Также он признал, что несет ответственность за то положение, в которое попала компания, и он должен улучшить свои лидерские качества.

Неделю назад Uber сообщила о квартальном убытке в $708 млн и объявила об отставке финдиректора. С момента основания в 2008 году Uber привлекла около $15 млрд долгового и долевого финансирования. Из этой суммы у компании осталось порядка $7,2 млрд — примерно столько же, как и на конец прошлого года, поскольку деятельность компании требует масштабных вливаний.

Родители Каланика в конце мая попали в аварию во время лодочной прогулки, в результате чего его мать погибла. Семья Калаников плавала в лодке на озере в калифорнийском Фресно. Они натолкнулись на камень и получили травмы. 71-летняя Бонни Каланик погибла, ее муж Дональд попал в больницу с серьезными травмами.

На прошлой неделе Uber уволила более 20 человек после расследования о домогательствах. Помимо этого, более 30 человек должны пройти специальное обучение или консультации, а семеро получили от компании письменные предупреждения. Uber подверглась ожесточенной критике из-за отношения к женщинам на работе. Ранее в этом году бывшая сотрудница Сьюзан Фаулер опубликовала в своем блоге рассказ о сексуальных домогательствах и сексизме в компании. В частности, она обвинила руководство в игнорировании жалоб женщин на домогательства.

После скандальной публикации в компании были запущены два расследования. По данным Bloomberg, в ходе расследования нанятая Uber юридическая фирма Perkins Coie изучила 215 жалоб, включая обвинения в домогательствах и дискриминации, и не предприняла никаких действий по 100 из них. По еще 57 случаям расследование не завершено. Второе расследование ведет нанятый Uber бывший генпрокурор США Эрик Холдер.