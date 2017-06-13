Глава Uber ушел в отпуск на неопределенный срок
Он объяснил свое решение скорбью по погибшей матери и необходимости улучшить свои лидерские качества.
Он объяснил свое решение скорбью по погибшей матери и необходимости улучшить свои лидерские качества.
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Руководитель
Неделю назад Uber сообщила о квартальном убытке в $708 млн и объявила об отставке финдиректора. С момента основания в 2008 году Uber привлекла около $15 млрд долгового и долевого финансирования. Из этой суммы у компании осталось порядка $7,2 млрд — примерно столько же, как и на конец прошлого года, поскольку деятельность компании требует масштабных вливаний.
Родители Каланика в конце мая попали в аварию во время лодочной прогулки, в результате чего его мать погибла. Семья Калаников плавала в лодке на озере в калифорнийском Фресно. Они натолкнулись на камень и получили травмы. 71-летняя Бонни Каланик погибла, ее муж Дональд попал в больницу с серьезными травмами.
На прошлой неделе Uber уволила более 20 человек после расследования о домогательствах. Помимо этого, более 30 человек должны пройти специальное обучение или консультации, а семеро получили от компании письменные предупреждения. Uber подверглась ожесточенной критике
После скандальной публикации в компании были запущены два расследования. По данным Bloomberg, в ходе расследования нанятая Uber юридическая фирма Perkins Coie изучила 215 жалоб, включая обвинения в домогательствах и дискриминации, и не предприняла никаких действий по 100 из них. По еще 57 случаям расследование не завершено. Второе расследование ведет нанятый Uber бывший генпрокурор США Эрик Холдер.