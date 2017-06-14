Минобороны обяжет новых контрактников отчитаться за три года в интернете

Источник: РИА "Новости"

Доложить о себе Россияне и иностранцы, поступающие на службу по контракту в российскую армию, должны отчитываться за свои соцсети и активность в интернете за три предыдущих календарных года.

Речь идет об адресах сайтов и страниц, где военнослужащий размещал общедоступную информацию, а также данных, позволяющих его идентифицировать.

В отличии от контрактников-новичков, тех, кто уже служит, отчитываться обяжут ежегодно, но каждый раз только за предыдущий год. Такой проект закона, подготовленный Минобороны, во вторник, 13 июня, был опубликован на портале нормативных правовых актов.

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Кроме того, законопроектом «может быть запрещено» размещать в интернете информацию о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность. Ограничения коснутся и распространения сведений о служебной деятельности военнослужащих и дислокации подразделений. Из иностранных граждан правом на службу в России по контракту обладают граждане стран, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Контрактники, которые не предоставят такие сведения (либо предоставят недостоверные, в том числе неполные, данные), могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, которая регулируется законом «О статусе военнослужащих», подчеркивается в законопроекте.

По этому федеральному закону, провинившийся может быть привлечен к ответственности вплоть до дисциплинарного ареста на 30 суток.

В то же время военнослужащим по контракту не нужно будет отчитываться за информацию, опубликованную в интернете «в рамках исполнения должностных обязанностей». Без призывников Уведомление о разработке проекта появилось на сайте regulation.gov.ru в конце мая. Однако тогда не уточнялось, о какой категории военнослужащих идет речь. Военнослужащих по призыву эти нововведения не затрагивают по нескольким причинам, отметил полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Во-первых, они не имеют доступа к серьезным данным в отличие от контрактников, которые служат в структурах, отвечающих за режим соблюдения гостайны. Во-вторых, призывников не отправляют в горячие точки или зарубежные группировки, добавил военный эксперт. В пояснительной записке к документу сказано, что кадровый контроль — это «приоритетный инструмент» регулирования военной службы. А нововведения, согласно которым военные должны будут отчитываться за соцсети, «повысят качество работы с кадровым составом». Анализ соцсетей поможет определить, нужен тот или иной кандидат российским вооруженным силам, прокомментировал замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Источник: РИА "Новости"

В настоящее время российским военнослужащим не рекомендовано заводить аккаунты в соцсетях, при этом у многих страницы все же есть, отмечал ранее источник РБК в Минобороны. «Пока удалять требований не поступало, но есть рекомендации, что нельзя размещать. и где нельзя размещать. Например, нельзя указывать наименования воинских частей, нельзя светить дислокацию, нельзя фотографироваться — особенно на фоне секретных документов», — пояснил источник РБК, добавив, что это делается в рамках информационной безопасности.

К примеру, благодаря соцсетям СМИ не раз удавалось получить прямые или косвенные подтверждения пребывания российских солдат в 2014 году на Украине, а с 2015 года — в Сирии. Например, на странице во «ВКонтакте» 21-летнего Ильдара Максутова из 137-го гвардейского полка 106-й гвардейской дивизии ВДВ, погибшего 28 июля 2014 года, журналисты обнаружили статус «На Украину!». Группа расследователей Conflict Intelligence Team в ноябре 2015 года благодаря фотографиям, опубликованным российским военнослужащим Аясом Сарыг-Оолом, узнала, что он находится в Сирии, в провинции Хама, в 100 км от авиабазы в Хмеймиме. Также CIT удалось узнать, чем Аяс был вооружен, на какой технике он перемещался и в каком направлении. Расследовательская группа Bellingcat на основе открытых данных из соцсетей пришла к выводу, что в июле 2014 года Boeing 777, на борту которого находились 298 человек, был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» под номером 332, который приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Западный опыт​ Рекомендации для военнослужащих о нормах поведения в социальных сетях существуют во многих странах. Еще в 2008 году канадское военное ведомство советовало своим сотрудникам внимательнее отнестись к размещению фотографий в социальных сетях по причине возможного шпионажа со стороны боевиков «Аль-Каиды». В 2012 году в докладе австралийского Министерства обороны отмечалось, что боевики движения «Талибан» «использовали фотографии привлекательных женщин в своих профилях на Facebook» в качестве способа для сбора информации.

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В 2011 году отдел по связям с общественностью и социальным медиа Пентагона опубликовал целый свод правил по поведению в соцсетях. В 40-страничной брошюре подчеркивалось растущее значение социальных сетей в современном мире, их важность для связи с родными и распространения информации в патриотических целях. В методичке содержались основные правила безопасного поведения в интернете. В 2012 году подобные рекомендации появились и в Великобритании. Кроме предостережения по поводу возможного раскрытия секретной информации в документе говорилось, что «социальные сети помогают миру лучше понять роль Вооруженных сил Великобритании». Аккаунты военных в соцсетях нужно поощрять, если военнослужащий не нарушает никаких правил и ведет свою страничку надлежащим образом, указывалось в справке. В 2012 году в израильских СМИ появилась информация о намерении военного министерства страны ограничить доступ к социальным сетям для высокопоставленных военнослужащих, а служащим званием ниже запретить раскрывать информацию о службе в армии и загружать фотографии в форме. В конце 2015 года правила поведения в соцсетях появились и в индийской армии. Поводом послужило расследование, в ходе которого выяснилось, что один из военнослужащих выдал сведения, являвшиеся военной тайной, девушке, с которой познакомился в Facebook.

Она, как выяснилось, оказалась пакистанской шпионкой.