Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Россиянам разрешат прописку на работе
Врач беременной Риты Дакоты опасается за её здоровье
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Поклонники утешают расстроенную Наталью Ионову - СМИ
Галкин о восстановлении жены после приступа
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
10Теракт в Лондоне
23:06 (мск), источник: Tengrinews

Девушку задержали в Павлодаре за комментарий в соцсети

В Павлодаре полицейские задержали 26-летнюю жительницу города за оскорбление с использованием нецензурной лексики сотрудников правоохранительных органов в популярном паблике «Типичный Павлодар» в соцсети «ВКонтакте», сообщает Рavlodarnews.kz.

Источник: Tengrinews

«Задержанная дала признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье “Оскорбление представителя власти”», — говорится в сообщении пресс-службы ДВД Павлодарской области.

По закону, обидчице полицейских грозит штраф до 300 МРП (680 700 тенге), либо общественные работы на срок до 240 часов, либо арест до 75 суток.

Как уточняет портал Pavon.kz девушка оставила в паблике комментарий под новостью о драке возле кафе «Арай», в результате которой от ножевого ранения скончался 43-летний мужчина, еще трое оказались в больнице.

«Она высказалась в оскорбительно-эмоциональном тоне в адрес полиции, вопрошая где были полицейские в момент смерти одного из пострадавших», — пишет интернет-издание.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Финалистка &quot;Битвы экстрасенсов&quot; погибла в Москве, выпрыгнув с шестого этажа
Кремль прокомментировал участие людей в несогласованных акциях
Премьер Британии анонсировала начало переговоров по Brexit
США могут ограничить срок финансирования российским банкам
Катар закрывает гелиевые заводы на фоне конфликта с соседями
Главу ФБК арестовали на 10 суток за согласованную акцию 12 июня
Госдеп не комментирует заявление Дурова о попытке подкупа
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Россиянам разрешат прописку на работе
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь