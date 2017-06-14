Найден главный признак одиночества

Специалисты также установили наличие положительной обратной связи. В то время как одиночество усиливает эгоцентризм, второе также оказывает влияние на первое, хотя и не столь сильно.

К подобным выводам ученые пришли, наблюдая с 2002 по 2013 год за 229 людьми в возрасте от 50 до 68 лет. Участников исследования отобрали случайным образом, все они принадлежали к различным национальностям и социально-экономическим группам.

По мнению авторов, уход в одиночество является способом, благодаря которому человек может проанализировать свои социальные навыки. Специалисты полагают, что современное общество в краткосрочной перспективе защищает стремление людей к одиночеству, тогда как в долгосрочной провоцирует ухудшение здоровья и благополучия таких людей.