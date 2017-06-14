Популярная певица поздравит жителей Владивостока с Днем города

Она выступит на центральной площади в рамках вечернего концерта. Ева Польна известна исполнением множества хитов, в числе которых, «Парни не плачут», «Я тебя тоже нет», «Весь мир на ладони моей».

Напомним, программа празднования Дня города включит в себя на несколько частей — 29 и 30 июня пройдут торжественные мероприятия, 1 июля состоится театрализованное шествие горожан по улице Светланской, народные гулянья, тематические концертные программы на центральной площади Владивостока, на набережной Спортивной гавани и в скверах города.

Завершится празднование вечерней праздничной программой и красочным фейерверком. Увидеть фейерверк можно будет в трёх точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (поселок Подножье).

Таисия Масина.