За помехи «скорой» на дороге будут лишать водительских прав

«Применяться эта мера (лишение водительских прав — ИФ) может в случаях, когда опоздание медиков к пациенту не привело к негативным последствиям. Если же они наступили (например, больной скончался), водителю будет грозить уголовная ответственность: наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет появится в новой статье Уголовного кодекса (УК) РФ “Воспрепятствование оказанию медицинской помощи”. (…) Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а также в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что «соответствующий законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой (“Единая Россия”) и группы депутатов комитет по госстроительству Госдумы намерен завтра рекомендовать принять в первом чтении. Документ уже поддержали правительство и Верховный суд».

В статье отмечается, что, по мнению экспертов, «в ситуации с непропуском спецтранспорта важен не размер штрафа, а неотвратимость наказания. Кроме того, пока неясно, как действовать в ситуации, когда водитель не может уступить дорогу “скорой” по объективным причинам».