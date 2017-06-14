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03:37 (мск), источник: Губерния онлайн

Бесплатные экскурсии по городу проведут для жителей Комсомольска

Для жителей Комсомольска проведут бесплатные экскурсии по городу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу библиотеки имени Н. Островского.

Так, желающие могут присоединиться к пешему туру «Здесь начинался Комсомольск». Его участники пройдут от памятника военным строителям до памятного камня на набережной Амура. Эта экскурсия состоится 16 июня в 17:00 и в 18:00, а также 17 июня в 14:00 и в 15:00. Записаться на нее можно до 13:00 15 июня.

Кроме того, для горожан проведут экскурсию на роликовых коньках. Ее устроят 18 июня в 14:00 и в 15:00. Заявки на участие принимаются до 13:00 16 июня.

Автобусная экскурсия состоится в 16:00 20 июня. Желающие проедут по городу, отправление — от библиотеки имени Н. Островского. Запись ведется до 13:00 16 июня.

Заявку можно подать, позвонив по телефону: 8−962−288−12−98. Также принимаются письма по адресу: kmslib@mail.ru.

Напомним, мероприятия организуют в рамках проекта «Город на Заре: экскурсии в будущее».

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