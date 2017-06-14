Бесплатные экскурсии по городу проведут для жителей Комсомольска
Для жителей Комсомольска проведут бесплатные экскурсии по городу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Для жителей Комсомольска проведут бесплатные экскурсии по городу, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Так, желающие могут присоединиться к пешему туру «Здесь начинался Комсомольск». Его участники пройдут от памятника военным строителям до памятного камня на набережной Амура. Эта экскурсия состоится 16 июня в 17:00 и в 18:00, а также 17 июня в 14:00 и в 15:00. Записаться на нее можно до 13:00 15 июня.
Кроме того, для горожан проведут экскурсию на роликовых коньках. Ее устроят 18 июня в 14:00 и в 15:00. Заявки на участие принимаются до 13:00 16 июня.
Автобусная экскурсия состоится в 16:00 20 июня. Желающие проедут по городу, отправление — от библиотеки имени Н. Островского. Запись ведется до 13:00 16 июня.
Заявку можно подать, позвонив по телефону: 8−962−288−12−98. Также принимаются письма по адресу: kmslib@mail.ru.
Напомним, мероприятия организуют в рамках проекта «Город на Заре: экскурсии в будущее».