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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Юный приморский велосипедист подставил своих родителей

13 июня в ГАИ Уссурийска поступило сообщение о наезде автомобиля на ребенка-велосипедиста по улице Слободская, сообщает ИА «Дейта».

Установлено, 11-летний велосипедист двигался по краю проезжей части дороги, в районе дома № 7 мальчик не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил травмы руки.

Родители несовершеннолетнего велосипедиста, нарушившего Правила дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности, информирует ГИБДД Приморья.

Михаил Грач.

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