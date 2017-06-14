Юный приморский велосипедист подставил своих родителей

Установлено, 11-летний велосипедист двигался по краю проезжей части дороги, в районе дома № 7 мальчик не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил травмы руки.

Родители несовершеннолетнего велосипедиста, нарушившего Правила дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности, информирует ГИБДД Приморья.

Михаил Грач.