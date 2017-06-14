Юный приморский велосипедист подставил своих родителей
13 июня в ГАИ Уссурийска поступило сообщение о наезде автомобиля на
13 июня в ГАИ Уссурийска поступило сообщение о наезде автомобиля на
Установлено, 11-летний велосипедист двигался по краю проезжей части дороги, в районе дома № 7 мальчик не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной КАМАЗ. В результате
Родители несовершеннолетнего велосипедиста, нарушившего Правила дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности, информирует ГИБДД Приморья.
Михаил Грач.