Маслянистые пятна появились на валунах с петроглифами в Хабаровском крае

На минувших выходных житель Хабаровского края обнаружил на петроглифах возле села Сикачи-Алян маслянистые пятна. Фото он прислал в редакцию портала «Губерния».

В краевом министерстве культуры объяснили, что такие пятна остаются после снятия копий с петроглифов. В последний раз следы появились в апреле этого года.

«В течение трех лет мы замечаем, что кто-то очень неаккуратным образом снимает силиконовые копии. Перед тем как нанести силикон, камень смазывают каким-то жиросодержащим раствором. Мы никак не можем поймать тех, кто таким образом снимает копии. Химическая формула состава может нанести вред памятнику», — пояснил заведующий сектором археологии министерства культуры Хабаровского края Артур Ласкин.

Петроглифы Сикачи-Аляна — изображения на поверхности валунов — имеют статус памятника археологии федерального значения. Как отметил замначальника управления государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края Аркадий Шиповалов, за сохранностью петроглифов следят муниципальные власти, однако глава Сикачи-Аляна заявляет обратное.