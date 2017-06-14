Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Почему завидовать полезно
Стало известно о состоянии госпитализированного Расторгуева
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Поклонники утешают расстроенную Наталью Ионову - СМИ
Галкин о восстановлении жены после приступа
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
15Happy Birthday, Mr. President
04:34 (мск), источник: Newslab.ru

Музыку на шене и гуцине исполнят на международном фестивале в Красноярске

В Красноярске этой осенью пройдет ХVI международный фестиваль «Азия-Сибирь-Европа», который ежегодно знакомит сибирскую публику с лучшими представителями исполнительской культуры зарубежных стран.

Гостей фестиваля ждут премьеры, незнакомая классика и презентации экзотических инструментов: древнейшего китайского губного органа шен и струнного инструмента гуцинь. По замыслу организаторов, Сибирь — центральное связующее звено, мост, соединяющий две великие мировые культуры Востока и Запада.

Открытие фестиваля состоится 10 сентября в малом зале филармонии концертом Красноярского камерного и Цзилиньского симфонического оркестров, дирижер Симон Гауденц (Швейцария). В концерте примет участие Виктор Третьяков — знаменитый скрипач, народный артист СССР, Почетный гражданин города Красноярска, обладатель множества призов, среди которых 1-я премия Третьего Международного конкурса имени Чайковского (1966).

11 сентября в Органном зале встретятся два органиста — Андрей Бардин (Красноярск) и легендарный виртуоз игры на шен (губной орган) Ву Вэй из Китая — он презентует возможности инструмента с 4000-летней историей.

12 сентября состоится презентация старинного китайского струнного инструмента гуцинь в мировой премьере оркестровой сюиты «Чувства к Гуаньдунскому шелковому пути» (Фан Донцин) для симфонического оркестра, написанной специально для фестиваля. Премьеру исполнит Цзилиньский симфонический оркестр (художественный руководитель и главный дирижер Лю Ша) и солистка Чжоу Нань (гуцинь, Китай).

14 сентября вместе с Красноярским камерным оркестром сыграют Виктор Третьяков и Наталья Лихопой. В программе — Концерт для двух скрипок с оркестром Баха, Соната для двух скрипок Прокофьева и «Кончертоне» для двух скрипок с оркестром Моцарта. 17 сентября впервые на фестивале будет представлен жанр трио. Выступит трио Scarbo в составе: Римма Бенюмова (скрипка), Арам Ягубян (виолончель, Германия), Рауль да Коста (фортепиано, Португалия).

Завершится фестиваль 23 сентября классической программой. На одной сцене выступят два красноярских оркестра — камерный и симфонический. В программе три инструментальных концерта из трех эпох: венского классицизма, немецкого романтизма и русской музыки ХХ века.

Организатором фестиваля является Красноярский камерный оркестр. Художественный руководитель — заслуженный деятель искусств России Михаил Бенюмов. Фестиваль проходит под патронатом Главы города Красноярска Эдхама Акбулатова. Учредитель фестиваля — главное управление культуры администрации Красноярска.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В клинике «Берег» рассказали, как сделать мир более четким
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В правительстве предлагают меры по стимулированию рождаемости
США обсуждают с Россией условия возвращения ей дипсобственности
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар
В Лондоне охвачен огнем высотный жилой дом
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Выгодно ли покупать квартиру летом?
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Россиянам разрешат прописку на работе
Опубликованы данные о квартирах, не определившихся со сносом
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь