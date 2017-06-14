Владивостокцы снесут нелегальную парковку в Снеговой Пади

Во Владивостоке в субботу 17 июня состоится снос нелегальной парковки в Снеговой Пади — возле дома № 14 по улице Смирнова, сообщили корреспонденту РИА VladNews в фонде «Горожанин и Гражданин». Снос начнется в 11:00, также здесь будет демонтирован бетонный выступ на проезжей части, представляющий угрозу транспорту и мешающий проезду по дороге машин. Организаторы приглашают неравнодушных граждан.

Как рассказали в фонде «Горожанин и Гражданин», в начале июня неизвестными лицами был захвачен земельный участок под нелегальную стоянку по улице Смирнова, 14. Жители вышли, вызвали полицию, был составлен протокол, в котором зафиксированы нарушения. В полицию и администрацию города написаны заявления по фактам самозахвата земли и незаконному предпринимательству.

9 июня неизвестные люди со стоянки избили местного жителя, причин не было, также они угрожали девушке.