Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Инсульт ведет к алкоголизму
Стало известно о состоянии госпитализированного Расторгуева
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Поклонники утешают расстроенную Наталью Ионову - СМИ
Галкин о восстановлении жены после приступа
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
15Happy Birthday, Mr. President
04:37 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокцы снесут нелегальную парковку в Снеговой Пади

Парковщики уже стали опасны для жителей микрорайона.

Во Владивостоке в субботу 17 июня состоится снос нелегальной парковки в Снеговой Пади — возле дома № 14 по улице Смирнова, сообщили корреспонденту РИА VladNews в фонде «Горожанин и Гражданин». Снос начнется в 11:00, также здесь будет демонтирован бетонный выступ на проезжей части, представляющий угрозу транспорту и мешающий проезду по дороге машин. Организаторы приглашают неравнодушных граждан.

Как рассказали в фонде «Горожанин и Гражданин», в начале июня неизвестными лицами был захвачен земельный участок под нелегальную стоянку по улице Смирнова, 14. Жители вышли, вызвали полицию, был составлен протокол, в котором зафиксированы нарушения. В полицию и администрацию города написаны заявления по фактам самозахвата земли и незаконному предпринимательству.

9 июня неизвестные люди со стоянки избили местного жителя, причин не было, также они угрожали девушке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Во Владивостоке продолжают выплачивать компенсации за детский отдых
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В правительстве предлагают меры по стимулированию рождаемости
США обсуждают с Россией условия возвращения ей дипсобственности
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар
В Лондоне охвачен огнем высотный жилой дом
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Купить квартиру в Москве стало проще
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь