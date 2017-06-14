Пассажирок с проездными билетами выгнали из маршрутки в Караганде

Две девушки вернулись в Караганду из другого города вечером и надеялись добраться до дома на общественном транспорте.

«Мы приехали на вокзал в половине десятого вечера. На нашу радость, к нам сразу же подъехала 31-я маршрутка. Не успела за нами захлопнуться дверь, как кондуктор объявила: “Проездные не действительны”», — рассказала девушка.

Пассажирки отказались подчиняться требованиям кондуктора, поскольку обе хотели совершить поездку по проездным билетам. Тогда кондуктор в грубой форме заявила, что им следует выйти на следующей остановке.

«На наше возмущение женщина отреагировала словами: “Делайте, что хотите, нам ничего за это не будет”. Своё поведение кондуктор объяснила тем, что экипаж делает последний рейс по собственной инициативе, и поэтому имеет право отказывать пассажирам, имеющим проездные билеты. В итоге нас вынудили выйти из салона на остановке “45 квартал”», — посетовала горожанка.

Заведующий сектором пассажирского транспорта акимата Караганды Искандер Кабидулла прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что водителя и кондуктора микроавтобуса № 31 уволили. Ранее они уже получали замечания за грубое обращение с пассажирами.

Чиновник также ответил на вопрос, почему, несмотря на неоднократное применение санкций к экипажам общественного транспорта, порядок в этой сфере так и не наступает.

«В автопарках большая текучка кадров. Долго люди там, как правило, не задерживаются. Увольняем одних, на их место приходят другие, и начинается всё сначала», — сказал Искандер Кабидулла.

12 июня итоги тайной проверки общественного транспорта шокировали акима Карагандинской области.

Проверка выявила, что в Караганде никто не знает графика движения автобусов по маршрутам. Схемы и расписания движения автобусов нет ни в салонах, ни на остановках. Количество автобусов на маршрутах не соответствует заявленному, иногда на линию выходит меньше половины из них. В часы пик автобусы зачастую не останавливаются на остановках, особенно в районе Майкудук. Регулярные нарушения ПДД, допускаемые водителями общественного транспорта, делают поездки для пассажиров опасными.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов потребовал от городских властей за месяц привести в порядок работу общественного транспорта и наказать отдельных чиновников за бездействие.