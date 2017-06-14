Пассажирок с проездными билетами выгнали из маршрутки в Караганде
Двух жительниц Караганды выгнали из автобуса, так как они хотели проехать по проездному билету, сообщает ekaraganda.kz.
Двух жительниц Караганды выгнали из автобуса, так как они хотели проехать по проездному билету, сообщает ekaraganda.kz.
Две девушки вернулись в Караганду из другого города вечером и надеялись добраться до дома на общественном транспорте.
«Мы приехали на вокзал в половине десятого вечера. На нашу радость, к нам сразу же подъехала 31-я маршрутка. Не успела за нами захлопнуться дверь, как кондуктор объявила: “Проездные не действительны”», — рассказала девушка.
Пассажирки отказались подчиняться требованиям кондуктора, поскольку обе хотели совершить поездку по проездным билетам. Тогда кондуктор в грубой форме заявила, что им следует выйти на следующей остановке.
«На наше возмущение женщина отреагировала словами: “Делайте, что хотите, нам ничего за это не будет”. Своё поведение кондуктор объяснила тем, что экипаж делает последний рейс по собственной инициативе, и поэтому имеет право отказывать пассажирам, имеющим проездные билеты. В итоге нас вынудили выйти из салона на остановке “45 квартал”», — посетовала горожанка.
Заведующий сектором пассажирского транспорта акимата Караганды Искандер Кабидулла прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что водителя и кондуктора микроавтобуса № 31 уволили. Ранее они уже получали замечания за грубое обращение с пассажирами.
Чиновник также ответил на вопрос, почему, несмотря на неоднократное применение санкций к экипажам общественного транспорта, порядок в этой сфере так и не наступает.
«В автопарках большая текучка кадров. Долго люди там, как правило, не задерживаются. Увольняем одних, на их место приходят другие, и начинается всё сначала», — сказал Искандер Кабидулла.
12 июня итоги тайной проверки общественного транспорта шокировали акима Карагандинской области.
Проверка выявила, что в Караганде никто не знает графика движения автобусов по маршрутам. Схемы и расписания движения автобусов нет ни в салонах, ни на остановках. Количество автобусов на маршрутах не соответствует заявленному, иногда на линию выходит меньше половины из них. В часы пик автобусы зачастую не останавливаются на остановках, особенно в районе Майкудук. Регулярные нарушения ПДД, допускаемые водителями общественного транспорта, делают поездки для пассажиров опасными.
Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов потребовал от городских властей за месяц привести в порядок работу общественного транспорта и наказать отдельных чиновников за бездействие.