Поступок мусульманки в Лондоне тронул сердца британцев

Снимок опубликовал на своей странице в Facebook житель британской столицы Hamza O Bakri.

«В автобусе на востоке Лондона 84-летняя женщина упала и ее голова застряла между дверью и металлической конструкцией. Мусульманка держала пострадавшую за руку и поддерживала ее на словах. Это продолжалось около 20 минут, пока не приехала скорая помощь. Вот он, настоящий ислам, который не показывают средства массовой информации», — написал автор фото.

За несколько дней запись набрала около 60 тысяч перепостов и 50 тысяч лайков. Многие пользователи выразили солидарность с автором поста.

«Я думаю, что люди в Великобритании должны понять, что не религия, а политики разжигают войну», — написал один из них.

«Мусульмане — это не террористы. Настоящие мусульмане на самом деле относятся к прекрасному сообществу», — уверен другой.

В Великобритании в пять раз выросли преступления на почве исламофобии после теракта на лондонском мосту в начале июня. Об этом говорят данные полиции.

В марте этого года десятки мусульманок провели акцию доброй воли на Вестминстерском мосту в Лондоне, чтобы почтить память жертв теракта 22 марта. Жителей города тогда тронул этот поступок.