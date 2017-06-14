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05:18 (мск), источник: Вести - Красноярск

На острове Татышев заработал шатёр Универсиады

В день города в Красноярске на острове Татышев свои двери распахнул шатёр Универсиады. Это стало своеобразным подарком для жителей миллионника. А на Театральной площади с концертом выступила новый посол Всемирных зимних студенческих игр, наша землячка и победительница известного российского вокального проекта Дарья Антонюк.

Источник: Вести - Красноярск

Шатёр открывали под звуки барабанов и выступление представителей бразильского боевого искусства капоэйра. Двери распахнул талисман Универсиады-2019 Юлайка. «Как известно, в 19 году наш любимый город встречает Всемирные студенческие игры, и конечно, мы не могли в день его рождения пройти мимо, сегодня проходит ряд событий, связанных с Универсиадой, в том числе, открытие экспошатра на острове Татышев», — сказал советник генерального директора Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019 Константин Гуреев.

Миссия шатра просветительская. Здесь будут рассказывать об истории предстоящего спортивного события, знакомить с видами спорта, которые входят в программу Универсиады. В шатре можно и себя почувствовать спортсменом — например, сразиться в настольные хоккей или кёрлинг.

Шатёр универсиады будет работать всё лето, по утрам в 7 часов здесь будут проходить оздоровительные зарядки, а по вечерам здесь можно будет встретить известных спортсменов Красноярска. Например, 23 июня мастер-класс даст олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведцева.

Шатёр-2019 будет доступен для посещения всем желающим до 25 сентября с 12:00 до 20:00 в будний день кроме понедельника, и с 10:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни. Программа ежедневных мероприятий, а также график работы Шатра — в официальной группе «ВКонтакте».


Мария СЕМЁНОВА


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