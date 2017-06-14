Газета Guardian превращается в таблоид

Обе газеты сейчас приносят убытки, а смена формата, по мнению издательства, поможет изданиям стать безубыточными к 2019 году.

Сейчас газеты выходят в формате «берлинер» — это что-то среднее между таблоидным форматом и традиционными большими газетными листами. Таблоидный формат предполагает выход газеты на меньшем по размеру листе формата A3.

Благодаря смене стиля издательство сможет закрыть типографии в районе Траффорд в Манчестере и Стратфорд в Лондоне.

Печать газеты будет передана на аутсорсинг компании Trinity Mirror, владеющей таблоидами Mirror, Sunday Mirror и People.

Guardian Media Group также собирается реструктуризировать свой рекламный бизнес и сократить на него издержки.

«Берлинер — это красивый формат, который прекрасно служил нашим читателям в течение 12 лет, но мы знаем, что наши читатели больше всего ценят нашу удостоенную наград, качественную, независимую журналистику, а не форму или размер газет», — заявила главный редактор Guardian Кэтрин Винер.

Винер обещала придать новый облик газетам Guardian и Observer, которые станут, по ее словам, дерзкими, броскими и красивыми.

Газета леволиберальных британских кругов, Guardian перешла на формат «берлинер» в 2005 году. До этого она выходила на больших по размеру листах. Тогда же произошла полная смена дизайна газеты. Смена формата произошла при предшественнике Винер Алане Расбриджере, который был главредом газеты в течение 20 лет.

Guardian Media Group потратила 50 млн фунтов (более 63 млн долларов) на новые прессы для перехода газеты на «берлинер».