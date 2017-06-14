Пассажиры массово не могут уехать в Дивногорск на ракете

Красноярцы жалуются на недостаток мест на ракете до Дивногорска. Туристы не могут попасть на речной транспорт из-за дачников, которые буквально скупают все билеты. Вместо теплохода на 100 мест до Усть-Маны по реке ходят ракеты, которые могут вместить только 50 человек. Об этом сообщили телеканал «СТС-Прима».

На прошлых выходных диспетчер водного транспорта отказала в обслуживании туристам. Женщина заявила, что на борт ракеты поднимутся только дачники. Толпа людей начала выяснять отношения и возмущаться. В итоге на борт попали только 20 человек из 50 желающих.

По словам очевидцев, узнать, сколько именно мест есть на ракете — невозможно. Все зависит от того, сколько пассажиров займут места на первой остановке — Торговый Центр «Красноярье».