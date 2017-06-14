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05:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пассажиры массово не могут уехать в Дивногорск на ракете

Красноярцы не успевают занять места на речном транспорте.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы жалуются на недостаток мест на ракете до Дивногорска. Туристы не могут попасть на речной транспорт из-за дачников, которые буквально скупают все билеты. Вместо теплохода на 100 мест до Усть-Маны по реке ходят ракеты, которые могут вместить только 50 человек. Об этом сообщили телеканал «СТС-Прима».

На прошлых выходных диспетчер водного транспорта отказала в обслуживании туристам. Женщина заявила, что на борт ракеты поднимутся только дачники. Толпа людей начала выяснять отношения и возмущаться. В итоге на борт попали только 20 человек из 50 желающих.

По словам очевидцев, узнать, сколько именно мест есть на ракете — невозможно. Все зависит от того, сколько пассажиров займут места на первой остановке — Торговый Центр «Красноярье».

В ПассажирРечТрансе журналистам пояснили, что ракеты до Усть-Маны ходят стабильно — трижды в день. Но несмотря на это организация не может справиться с большим потоком людей. Большой теплоход на 100 мест был в аренде, но ее срок закончился. Пока проблема с водным транспортом не решится, поэтому красноярцам придется испытывать неудобства.

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