Пассажиры массово не могут уехать в Дивногорск на ракете
Красноярцы не успевают занять места на речном транспорте.
Красноярцы не успевают занять места на речном транспорте.
Красноярцы жалуются на недостаток мест на ракете до Дивногорска. Туристы не могут попасть на речной транспорт
На прошлых выходных диспетчер водного транспорта отказала в обслуживании туристам. Женщина заявила, что на борт ракеты поднимутся только дачники. Толпа людей начала выяснять отношения и возмущаться. В итоге на борт попали только 20 человек из 50 желающих.
По словам очевидцев, узнать, сколько именно мест есть на ракете — невозможно. Все зависит от того, сколько пассажиров займут места на первой остановке — Торговый Центр «Красноярье».
В ПассажирРечТрансе журналистам пояснили, что ракеты до