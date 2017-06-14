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07:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутский медколледж хотят переселить в бывшее здание САПЭУ

Иркутский базовый медицинский колледж может переехать в старое здание Сибиркой академии права, экономики и управления в Иркутске.

Об этом 13 июня 2017 года на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области заявила заместитель министра здравоохранения Галина Синькова. По её словам, сейчас колледж располагается в старом здании, которое состоит из четырех учебных корпусов и общежития. Там тесно и небезопасно, так что есть опасность не получить лицензию на обучение в 2018 году.

Здание главного корпуса было построено в 1860 году и является памятником архитектуры, уже три года он находится на капремонте. Это связано с тем, что из-за его статуса приходится каждый этап ремонта согласовывать, что значительно затягивает процесс. Кроме того, при обследовании главного корпуса выяснилось, что кирпичная кладка не соответствует даже минимальным требованиям по сцеплению, сейсмоустойчивости, теплотехническим свойствам. Здание было квалифицировано как ограничено работоспособное. «Здание вообще не соответствует тому, чтобы в нём находились дети. Ему требуется укрепление несущих стен, чтобы сделать там бетонные перекрытия. Из-за долгих согласований на этой уйдёт 3−4 года, и ещё 100 млн рублей», — констатировала Галина Синькова. Еще один учебный корпус был построен в 1922 году, третий — в 1896 году, четвертый — в 1936 году. Последний корпус после обследования было рекомендовано снести из-за аварийного состояния.

Галина Синькова напомнила, что в 2018 году Иркутский базовый медицинский колледж должен пройти аккредитацию и получить лицензию на ведение образовательной деятельности. Но в этом здании ее получить вряд ли удастся. «У нас есть определённые требования по площадям на одного учащегося, определённые требования по количеству туалетов, по доступности для инвалидов», — отметила замминистра. Сейчас здание не соответствует ни одному этому требованию — так в основном корпусе находится только один туалет, который предназначен и для девушек, и для юношей, и для преподавательского состава. «Все эти годы министерство здравоохранения Иркутской области направляло письма и в региональное министерство имущественных отношений, и в администрацию Иркутска, однако нам отвечали, что сейчас подходящих зданий для нас нет», — пояснила заместитель министр.

Недавно было предложено перевезти Иркутский базовый медицинский колледж в бывшее здание Сибиркой академии права, экономики и управления, которое находится по адресу: улица Сергеева, 3. Здание площадью 7 тыс. кв. м имеет все возможное для ведения образовательной деятельности и имеет профильную лицензию. Кроме того, министерство здравоохранения Иркутской области предлагает разместить там же симуляционно-аккредитационный центр для аккредитации врачей, поскольку имеется отдельный вход. Группа депутатов ЗС во главе с вице-спикером Андреем Лабыгиным побывала в помещениях, изучила на месте их состояние.

Чтобы не затягивать процесс переезда колледжа в новое здание, было принято решение предложить правительству Иркутской области выделить средства на аренду здания с сентября по декабрь нынешнего года, а в 2018 году приобрести его в региональную собственность. Соответствующее письмо будет подготовлено от имени Законодательного собрания.

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