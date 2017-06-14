Иркутский медколледж хотят переселить в бывшее здание САПЭУ
Иркутский базовый медицинский колледж может переехать в старое здание Сибиркой академии права, экономики и управления в Иркутске.
Иркутский базовый медицинский колледж может переехать в старое здание Сибиркой академии права, экономики и управления в Иркутске.
Об этом 13 июня 2017 года на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области заявила заместитель министра здравоохранения Галина Синькова. По её словам, сейчас колледж располагается в старом здании, которое состоит из четырех учебных корпусов и общежития. Там тесно и небезопасно, так что есть опасность не получить лицензию на обучение в 2018 году.
Здание главного корпуса было построено в 1860 году и является памятником архитектуры, уже три года он находится на капремонте. Это связано с тем, что
Галина Синькова напомнила, что в 2018 году Иркутский базовый медицинский колледж должен пройти аккредитацию и получить лицензию на ведение образовательной деятельности. Но в этом здании ее получить вряд ли удастся. «У нас есть определённые требования по площадям на одного учащегося, определённые требования по количеству туалетов, по доступности для инвалидов», — отметила замминистра. Сейчас здание не соответствует ни одному этому требованию — так в основном корпусе находится только один туалет, который предназначен и для девушек, и для юношей, и для преподавательского состава. «Все эти годы министерство здравоохранения Иркутской области направляло письма и в региональное министерство имущественных отношений, и в администрацию Иркутска, однако нам отвечали, что сейчас подходящих зданий для нас нет», — пояснила заместитель министр.
Недавно было предложено перевезти Иркутский базовый медицинский колледж в бывшее здание Сибиркой академии права, экономики и управления, которое находится по адресу: улица Сергеева, 3. Здание площадью 7 тыс. кв. м имеет все возможное для ведения образовательной деятельности и имеет профильную лицензию. Кроме того, министерство здравоохранения Иркутской области предлагает разместить там же
Чтобы не затягивать процесс переезда колледжа в новое здание, было принято решение предложить правительству Иркутской области выделить средства на аренду здания с сентября по декабрь нынешнего года, а в 2018 году приобрести его в региональную собственность. Соответствующее письмо будет подготовлено от имени Законодательного собрания.