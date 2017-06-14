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07:25 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В столице в два раза увеличится количество собак-спасателей

Столичное управление МЧС в два раза увеличит количество собак, которые будут патрулировать акваторию Москвы-реки и помогать работе по спасению утопающих.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На службе в МЧС сейчас около 30 псов крупных пород. В этом году впервые тренировки проходят собаки швейцарских пород — это бернский зенненхунд, большой швейцарский зенненхунд, а также родственник ньюфаундленда — ландсир. Они отличаются выносливостью, покладистым характером и желанием прийти на помощь.

«Собак научат не только спасать жизни, но искать и доставлять на берег личные вещи пострадавшего: часы, фотоаппарат для подводной съемки, очки и другое», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

В спасении людей также задействованы собаки таких пород, как ньюфаундленд, бельгийская овчарка, бордер-колли и золотистый ретривер.

Четвероногие спасатели работают под присмотром волонтеров-дрессировщиков из общественной организации «Сотер». У всех собак есть специальная рабочая экипировка: спасательный жилет ярко-оранжевого цвета, оснащенный специальными ручками. Ухватившегося за ручку человека животное без труда доставит на берег.

Дежурить они будут преимущественно в выходные дни на 10 городских пляжах.

В САО:

— на Химкинском водохранилище (в районе Ленинградского шоссе, владения 39, строения 23);.

— на Большом Садовом пруду (в районе Большой Академической улицы, дома 38).

В ЮЗАО:

— на пляже «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12).

В СЗАО:

— на пляже «Серебряный бор — 2» (Таманская улица, владение 111);.

— на пляже «Серебряный бор — 3» (4-я линия Серебряного Бора).

В ВАО:

— на озере Белом (Большая Косинская улица, дом 45).

В ЗелАО:

— на Большом городском пруду (парк Победы, проезд 4922);.

— на Черном озере (аллея Лесные Пруды, 6-й микрорайон);.

— на Школьном озере (Филаретовская улица, 10-й микрорайон).

В ЗАО:

— на пляже «Рублево» (Мякининское шоссе, дом 1).

Весь летний период собак будут активно привлекать к профилактическим рейдам, во время которых сотрудники МЧС напомнят отдыхающим о правилах безопасного поведения на водоемах. Роспотребнадзор регулярно проводит мониторинг зон отдыха у воды. Список водоемов, разрешенных для купания, постоянно меняется по итогам его оценки, актуальную информацию лучше проверять на сайте ведомства.

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