В столице в два раза увеличится количество собак-спасателей
Столичное управление МЧС в два раза увеличит количество собак, которые будут патрулировать акваторию
Столичное управление МЧС в два раза увеличит количество собак, которые будут патрулировать акваторию
На службе в МЧС сейчас около 30 псов крупных пород. В этом году впервые тренировки проходят собаки швейцарских пород — это бернский зенненхунд, большой швейцарский зенненхунд, а также родственник ньюфаундленда — ландсир. Они отличаются выносливостью, покладистым характером и желанием прийти на помощь.
«Собак научат не только спасать жизни, но искать и доставлять на берег личные вещи пострадавшего: часы, фотоаппарат для подводной съемки, очки и другое», — рассказали в
В спасении людей также задействованы собаки таких пород, как ньюфаундленд, бельгийская овчарка,
Четвероногие спасатели работают под присмотром
Дежурить они будут преимущественно в выходные дни на 10 городских пляжах.
В САО:
— на Химкинском водохранилище (в районе Ленинградского шоссе, владения 39, строения 23);.
— на Большом Садовом пруду (в районе Большой Академической улицы, дома 38).
В ЮЗАО:
— на пляже «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12).
В СЗАО:
— на пляже «Серебряный бор — 2» (Таманская улица, владение 111);.
— на пляже «Серебряный бор — 3» (4-я линия Серебряного Бора).
В ВАО:
— на озере Белом (Большая Косинская улица, дом 45).
В ЗелАО:
— на Большом городском пруду (парк Победы, проезд 4922);.
— на Черном озере (аллея Лесные Пруды, 6-й микрорайон);.
— на Школьном озере (Филаретовская улица, 10-й микрорайон).
В ЗАО:
— на пляже «Рублево» (Мякининское шоссе, дом 1).
Весь летний период собак будут активно привлекать к профилактическим рейдам, во время которых сотрудники МЧС напомнят отдыхающим о правилах безопасного поведения на водоемах. Роспотребнадзор регулярно проводит мониторинг зон отдыха у воды. Список водоемов, разрешенных для купания, постоянно меняется по итогам его оценки, актуальную информацию лучше проверять на сайте ведомства.