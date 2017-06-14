В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве малолетнего
Житель Новокузнецка убил 2-летнего сына сожительницы, чтобы отец не приходил навещать мальчика.
Житель Новокузнецка убил 2-летнего сына сожительницы, чтобы отец не приходил навещать мальчика.
В Кемеровской области задержан подозреваемый в убийстве 2-летнего мальчика.
Как сообщает
Когда женщина на высокой скорости выезжала из гаража, её заметил сосед. Он увидел, что на полу в гараже лежит мужчина, и вызвал «скорую помощь». 31-летнего мужчину госпитализировали с отравлением выхлопными газами. Сейчас он находится под наблюдением врачей и стражей порядка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Следствию он пояснил, что ему не нравились частые визиты бывшего мужа сожительницы — отца мальчика. Подозреваемый решил разобраться с проблемой раз и на всегда и задушил ребенка. Позже смерть от асфиксии подтвердили эксперты. После того, как он убил мальчика, мужчина сел в машину и включил двигатель. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.