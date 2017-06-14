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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве малолетнего

Житель Новокузнецка убил 2-летнего сына сожительницы, чтобы отец не приходил навещать мальчика.

В Кемеровской области задержан подозреваемый в убийстве 2-летнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, мать мальчика пришла с работы утром 12 июня. Она обнаружила 2-летнего сына без признаков жизни. Признаков насильственной смерти на теле ребенка не было. Не дозвонившись до «скорой помощи», женщина решила отправиться к сестре, чтобы вызвать врачей со стационарного телефона. Женщина взяла тело мальчика на руки, пошла в гараж. Двигатель автомобиля, находящегося в гараже, работал, в салоне без сознания находился её 31-летний сожитель. Женщина вытолкала его из машины, села за руль, тело мальчика положила рядом на сиденье. Доехав до сестры, живущей недалеко, она вызвала «скорую». Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка.

Когда женщина на высокой скорости выезжала из гаража, её заметил сосед. Он увидел, что на полу в гараже лежит мужчина, и вызвал «скорую помощь». 31-летнего мужчину госпитализировали с отравлением выхлопными газами. Сейчас он находится под наблюдением врачей и стражей порядка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Следствию он пояснил, что ему не нравились частые визиты бывшего мужа сожительницы — отца мальчика. Подозреваемый решил разобраться с проблемой раз и на всегда и задушил ребенка. Позже смерть от асфиксии подтвердили эксперты. После того, как он убил мальчика, мужчина сел в машину и включил двигатель. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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