Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС – СМИ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
07:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске раздавили около 700 кг запрещенных польских яблок

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Запрещенные к ввозу польские яблоки были уничтожены в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Контрольные мероприятия проводились ведомством совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД.

Попадающими под санкции яблоками общей массой в 697,5 кг торговало ООО «Киви». Они были изъяты и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов. Ввоз данной продукции на территорию РФ запрещен согласно постановлениям правительства.

На коробках находилась маркировка страны происхождения, поэтому определись откуда этот товар не составило труда. Отметим, что товаросопроводительные документы на подкарантинную продукцию отсутствовали. Экспортером является компания «VOLANTE» (Эстония), а импортером — «IP CHEGUROVA INNA ANATOLIEVNA» (Беларусь).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На трассе в Красноярском крае в ДТП с фурой погиб пассажир ВАЗа
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В правительстве предлагают меры по стимулированию рождаемости
США обсуждают с Россией условия возвращения ей дипсобственности
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар
В Лондоне охвачен огнем высотный жилой дом
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
В Петербурге вновь упали цены на новостройки
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь