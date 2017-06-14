В Красноярске раздавили около 700 кг запрещенных польских яблок

Запрещенные к ввозу польские яблоки были уничтожены в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Контрольные мероприятия проводились ведомством совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД.

Попадающими под санкции яблоками общей массой в 697,5 кг торговало ООО «Киви». Они были изъяты и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов. Ввоз данной продукции на территорию РФ запрещен согласно постановлениям правительства.

На коробках находилась маркировка страны происхождения, поэтому определись откуда этот товар не составило труда. Отметим, что товаросопроводительные документы на подкарантинную продукцию отсутствовали. Экспортером является компания «VOLANTE» (Эстония), а импортером — «IP CHEGUROVA INNA ANATOLIEVNA» (Беларусь).