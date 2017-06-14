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08:44 (мск), источник: Publika.md

Ореховый сад села Корлатены превратился в свалку

В свалку превратился ореховый сад из села Корлатены Рышканского района. Отходы сюда привозят представители Бельцкого предприятия.

Источник: Publika.md

Руководство компании утверждает, что заключило договор с управляющим садом, хотя территория находится в ведении местной мэрии. Согласно документу, предприятию разрешили складировать здесь только листву, но уже два месяца в сад привозят бытовой мусор.

Случай расследует полиция.

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