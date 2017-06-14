Ореховый сад села Корлатены превратился в свалку
В свалку превратился ореховый сад из села Корлатены Рышканского района. Отходы сюда привозят представители Бельцкого предприятия.
В свалку превратился ореховый сад из села Корлатены Рышканского района. Отходы сюда привозят представители Бельцкого предприятия.
Руководство компании утверждает, что заключило договор с управляющим садом, хотя территория находится в ведении местной мэрии. Согласно документу, предприятию разрешили складировать здесь только листву, но уже два месяца в сад привозят бытовой мусор.
Случай расследует полиция.