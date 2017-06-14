Красноярские учёные предрекли будущее мегаполисов
Доцент СФУ, проанализировав микрорайоны Красноярска, предложила создать «зелёный каркас».
Доцент СФУ, проанализировав микрорайоны Красноярска, предложила создать «зелёный каркас».
Пятилетний научный труд доцента СФУ Ирины Федченко опубликован в престижном американском издании AIP Conference Proceedings. В своём исследовании «Жилые планировочные единицы: новые векторы развития» автор проанализировала жилую застройку. Причём, в фокусе внимания были как микрорайоны в России, так и за рубежом. В США аналогом является нейборхуд, в Европе — коммьюнити.
«То, что микрорайон остаётся главной планировочной единицей современного мегаполиса, есть и будет. Однако в последнее время на смену приходит новый тренд — квартальная застройка. Это дробление. Но микрорайон, как подтвердило моё исследование, более жизнеспособен и удобен для горожан. Это даёт возможности возведения разнотипного и разновысотного жилья, включая частные одноэтажные дома, создания безопасного дорожного движения, открытия “торговых улиц”, присутствия соцкультбыта — библиотек, домов культуры, больниц и поликлиник, детских образовательных и дошкольных учреждений», — убеждена Ирина Федченко.
При этом дворы в микрорайонах должны быть открытыми как общественные пространства, считает она.
Исследователь зафиксировала, что устаревающую жёсткую модель «труд — быт — отдых» заменяет планировка, учитывающая новые уклады жизни современного жителя. Это стыкуется с внедрением новых технологий, развитием форм занятости, в том числе такой феномен, как работа на фрилансе и ненормированный рабочий день.
Согласно новым задачам, архитекторы и планировщики должны учитывать и экологичность застройки, сберегая все виды живой природы и микроклимата, и включать в пейзаж
Примечательно, что в Красноярске Ирина Федченко проанализировала застройку более 20 микрорайонов, в том числе Солнечный и Зелёную Рощу. Согласно её выводам, проблем у города более чем достаточно — для Красноярска характерен хаотичный тип формирования внешней среды, принцип «лоскутного одела».
Его следует корректировать. В частности, нужно создавать «зелёный каркас» города. В целом, принципы формирования жилых районов в Красноярске, как в мегаполисе XXI века, по мнению учёного, должны быть такие: физическая, социальная и экономическая доступность; мобильность; дифференциация и многофункциональность пространств; взаимодействие профессиональных и социальных групп населения;