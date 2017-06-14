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11:52 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские учёные предрекли будущее мегаполисов

Доцент СФУ, проанализировав микрорайоны Красноярска, предложила создать «зелёный каркас».

Источник: AP 2017

Пятилетний научный труд доцента СФУ Ирины Федченко опубликован в престижном американском издании AIP Conference Proceedings. В своём исследовании «Жилые планировочные единицы: новые векторы развития» автор проанализировала жилую застройку. Причём, в фокусе внимания были как микрорайоны в России, так и за рубежом. В США аналогом является нейборхуд, в Европе — коммьюнити.

«То, что микрорайон остаётся главной планировочной единицей современного мегаполиса, есть и будет. Однако в последнее время на смену приходит новый тренд — квартальная застройка. Это дробление. Но микрорайон, как подтвердило моё исследование, более жизнеспособен и удобен для горожан. Это даёт возможности возведения разнотипного и разновысотного жилья, включая частные одноэтажные дома, создания безопасного дорожного движения, открытия “торговых улиц”, присутствия соцкультбыта — библиотек, домов культуры, больниц и поликлиник, детских образовательных и дошкольных учреждений», — убеждена Ирина Федченко.

При этом дворы в микрорайонах должны быть открытыми как общественные пространства, считает она.

Исследователь зафиксировала, что устаревающую жёсткую модель «труд — быт — отдых» заменяет планировка, учитывающая новые уклады жизни современного жителя. Это стыкуется с внедрением новых технологий, развитием форм занятости, в том числе такой феномен, как работа на фрилансе и ненормированный рабочий день.

Согласно новым задачам, архитекторы и планировщики должны учитывать и экологичность застройки, сберегая все виды живой природы и микроклимата, и включать в пейзаж арт-объекты. Обязательное условие для современной городской среды — чтобы она была безбарьерной. Предполагается также, что в мегаполисе будущего жители принимают активное участие в проектировании микрорайона.

Примечательно, что в Красноярске Ирина Федченко проанализировала застройку более 20 микрорайонов, в том числе Солнечный и Зелёную Рощу. Согласно её выводам, проблем у города более чем достаточно — для Красноярска характерен хаотичный тип формирования внешней среды, принцип «лоскутного одела».

Его следует корректировать. В частности, нужно создавать «зелёный каркас» города. В целом, принципы формирования жилых районов в Красноярске, как в мегаполисе XXI века, по мнению учёного, должны быть такие: физическая, социальная и экономическая доступность; мобильность; дифференциация и многофункциональность пространств; взаимодействие профессиональных и социальных групп населения; ландшафтно-экологическое мировоззрение; адаптивность проектных решений и открытая политика планирования.

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