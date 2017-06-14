По прогнозам синоптиков, ближайшие дни будут дождливыми

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках +23, в Бельцах и Оргееве + 24. В Кишиневе термометры покажут +25, в Тирасполе — на градус больше. В Леове воздух прогреется до 27-ми, в Кагуле и Комрате ожидается +28.

Ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будут дождливыми. В Кишиневе ожидается +27 градусов. Ночью — до плюс 16-ти.