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08:42 (мск), источник: Publika.md

По прогнозам синоптиков, ближайшие дни будут дождливыми

Сегодня в Молдове переменная облачность, преимущественно без осадков. Атмосферное давление нормальное. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, местами порывистый.

Источник: Publika.md

Температура воздуха составит в Бричанах и Сороках +23, в Бельцах и Оргееве + 24. В Кишиневе термометры покажут +25, в Тирасполе — на градус больше. В Леове воздух прогреется до 27-ми, в Кагуле и Комрате ожидается +28.

Ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будут дождливыми. В Кишиневе ожидается +27 градусов. Ночью — до плюс 16-ти.

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