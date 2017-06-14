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11:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Возможность не общаться напрямую с чиновником есть у жителей Хабаровска

Специалисты мэрии разъяснили, как можно получить государственную услугу в электронном виде.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 июня, AmurMedia.

Порядок получения госуслуг в электронном виде разъяснили в администрации Хабаровска. Заместитель начальника управления информационных технологий администрации города Ольга Пустынникова рассказала ИА AmurMedia, как можно записать ребенка в детский сад, на прием к врачу, получить различные справки даже тем, кто с компьютером на «вы».

— Получение госуслуг в электронном виде делает нашу жизнь проще. Изначально ставилась цель дать возможность заявителям не общаться напрямую с чиновником. Не нужно выбирать особое время и просиживать в приемных. Сейчас достаточно иметь устройство с выходом в интернет, чтобы многие вопросы решать, не сходя с места. Электронные услуги можно получить на едином портале госуслуг, муниципальные услуги можно получить на официальном сайте администрации города, — сказала Ольга Пустынникова.

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