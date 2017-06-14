Из-за чего позеленел ручей Сарыбулак в Астане, рассказали в акимате
В акимате Астаны рассказали,
В акимате Астаны рассказали,
По данным акимата, река Есиль в Астане принимает два небольших ручья, пополнение притока которых происходит за счет таяния снега в паводковый период.
Ручей Сарыбулак имеет протяженность 13 километров, объем среднего многолетнего стока — 1 165 тысяч кубических метров. Основной объем воды ручья Сарыбулак образуется и протекает в весенний и осенний паводковые периоды года.
Отмечается, что в настоящее время в ручье Сарыбулак реки Есиль наблюдается резкое увеличение
«Резкое увеличение содержания водорослей в сочетании с замедленным водообменом (полупроточной водой) ручья Сарыбулак и хорошей прогреваемостью толщи воды приводит к бурному развитию