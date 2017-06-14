Из-за чего позеленел ручей Сарыбулак в Астане, рассказали в акимате

По данным акимата, река Есиль в Астане принимает два небольших ручья, пополнение притока которых происходит за счет таяния снега в паводковый период.

Ручей Сарыбулак имеет протяженность 13 километров, объем среднего многолетнего стока — 1 165 тысяч кубических метров. Основной объем воды ручья Сарыбулак образуется и протекает в весенний и осенний паводковые периоды года.

Отмечается, что в настоящее время в ручье Сарыбулак реки Есиль наблюдается резкое увеличение сине-зеленых водорослей, широко распространенных в природе. Они встречаются в стоячих и медленно текущих поверхностных водных объектах. Особенно много сине-зеленых водорослей в теплый период года.