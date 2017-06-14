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08:37 (мск), источник: Tengrinews

Из-за чего позеленел ручей Сарыбулак в Астане, рассказали в акимате

В акимате Астаны рассказали, из-за чего в ручье Сарыбулак в Астане появилось большое количество водорослей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным акимата, река Есиль в Астане принимает два небольших ручья, пополнение притока которых происходит за счет таяния снега в паводковый период.

Ручей Сарыбулак имеет протяженность 13 километров, объем среднего многолетнего стока — 1 165 тысяч кубических метров. Основной объем воды ручья Сарыбулак образуется и протекает в весенний и осенний паводковые периоды года.

Отмечается, что в настоящее время в ручье Сарыбулак реки Есиль наблюдается резкое увеличение сине-зеленых водорослей, широко распространенных в природе. Они встречаются в стоячих и медленно текущих поверхностных водных объектах. Особенно много сине-зеленых водорослей в теплый период года.

«Резкое увеличение содержания водорослей в сочетании с замедленным водообменом (полупроточной водой) ручья Сарыбулак и хорошей прогреваемостью толщи воды приводит к бурному развитию сине-зеленых водорослей, называемому иначе “цветение” воды. В целях очистки водной глади ручья Сарыбулак силами генерального подрядчика в лице ГКП “Есиль Астана” начаты работы по очистке водной глади от тины, водорослей и мусора. В настоящее время задействованы одна лодка и четыре человека. В связи с резким увеличением площади распространения водорослей принято решение о задействовании 25 человек и четырех лодок», — отметили в городской администрации.

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