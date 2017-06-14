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08:57 (мск), источник: Sputnik.by

Любопытная китаянка перед взлетом самолета открыла аварийный выход

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Одна из пассажирок самолета китайской компании Xiamen Air, готовившегося к вылету, открыла аварийный выход.

Как сообщает агентство China News, ЧП произошло 12 июня в аэропорту Пекина.

По информации представителя авиакомпании, рейс MF8118 из Пекина в Сямэнь готовился к вылету. Пассажиры заняли места, а бортпроводник вел инструктаж, в том числе рассказывая об аварийном выходе.

В какой-то момент женщина, сидевшая в 49-м ряду, потянула за аварийный рычаг. Пассажирка была задержана полицейскими, а рейс отменили.

В Xiamen Air сообщили, что китаянка попробовала открыть аварийный выход из любопытства: ей стало интересно, что будет, если потянуть за ручку.

На борту лайнера находились 113 человек, все они улетели из Пекина другими рейсами. Сообщается, что пассажирка должна будет возместить компании 14,7 тысячи долларов США на ремонт самолета.

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