Прокуратура выявила недочеты в организации дорожного движения Витебска

Прокуратура Витебской области провела проверку состояния безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах областного центра, было проанализировано выполнение требований Директивы № 1 от 11 марта 2004 года «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» при организации дорожного движения. Результаты проверки показали, что состояние отдельных дорог общего пользования в Витебске не соответствует требованиям безопасности.

Особую тревогу у прокуратуры вызывают участки, где условия дорожного движения не отвечают требованиям безопасности длительный период времени. Так, на улицах Сенненской, 14-й Полоцкой, 11-й Задорожной, 4-й Задорожной и других, движение автотранспорта по которым является интенсивным, в том числе с участием большегрузных автомобилей, отсутствуют тротуары, а края проезжей части дороги разметкой не определены. «В отдельных местах названных улиц ширина обочины, где могут идти пешеходы, не превышает одного метра. В таких условиях люди вынуждены двигаться по краю проезжей части», — отметила Ирина Крюковская.

«По-прежнему имеют место факты ненадлежащей организации безопасности дорожного движения возле учреждений образования. Вблизи некоторых школ и дошкольных учреждений нет надлежаще обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек. К примеру, небезопасны ввиду отсутствия либо ненадлежащего состояния тротуаров подходы к СШ№ 33, СШ № 44 и другим», — подчеркнула представитель прокуратуры.

Дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездами на пешеходов, неоднократно фиксировались на ул. М. Горького в районе домов №№ 63 и 65. Предпосылками для ДТП является сосредоточение на коротком участке дороги при значительной интенсивности движения трех остановок общественного транспорта: двух трамвайных и одной автобусной. Усугубляется ситуация тем, что здесь же находится нерегулируемый пешеходный переход. Значительно затрудняет движение автотранспорта, создает аварийную обстановку и расположение остановок общественного транспорта ОАО «Знамя индустриализации», «Технологический колледж» по улице Гагарина.

Не отвечает требованиям безопасности участок дороги в районе расположения ОАО «Витебский мясокомбинат» (Бешенковичское шоссе, 46) и ОАО «Молоко» (Бешенковичское шоссе, 48). При незначительной ширине и отсутствии достаточных мест для парковки автодорога между названными предприятиями имеет ограждение в виде бетонных плит. Въезд на имеющуюся возле ОАО «Молоко» забетонированную площадку, которая может использоваться для парковки, заблокирован. Условия для парковки автомобилей возле расположенного на данной улице фирменного магазина ОАО «Витебский мясокомбинат» также отсутствуют. Состояние дорожного покрытия на данном участке дороги на момент проверки (май текущего года) было изношено, имелись ямы. Кроме этого, требование установленного на данном участке знака «Круговое движение» водителями автотранспорта не соблюдалось. «Названные обстоятельства создают предпосылки для ДТП», — констатировала Ирина Крюковская.

Она отметила, что изученные в ходе проверки документы свидетельствуют, что ГАИ УВД Витебского облисполкома информировало Витебский горисполком и УКПП «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» о недостатках в организации дорожного движения. Кроме этого, вносились предложения и требования об их устранении, но должные меры принимались не всегда. Недостаточное внимание уделяется горисполкомом созданию условий для парковки автомобилей, посадки и высадки пассажиров возле социальных, торговых объектов. Не всегда оправданной является практика установки дорожного знака «остановка запрещена» возле учреждений образования, торговых объектов и т. д.

По результатам проверки прокуратурой области внесено представление председателю Витебского горисполкома, в котором потребовано обеспечить надлежащее рассмотрение поступивших предложений УГАИ УВД Витебского облисполкома по улучшению дорожных условий и организации дорожного движения.