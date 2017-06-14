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08:58 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинка, у которой в роддоме подменили ребенка, подала в суд

Челябинка, ребенка которой 30 лет назад подменили в роддоме, подала исковое заявление в суд на возмещение морального вреда.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска, предварительное заседание по делу состоится 12 июля. Ответчиками в суде выступят челябинский областной перинатальный центр и региональный Минздрав. В качестве третьих лиц выступают биологическая дочь истицы и женщина, которая ее воспитывала. Иск принят к производству.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, ответчики, которым предъявлен иск, 30 лет назад как юридическое лицо не существовали. Тогда был областной роддом и Главное управление здравоохранения области.

«Медицинская документация по этому делу не сохранилась. По нормативу она хранится 25 лет», — уточнили в ведомстве.

Как уже сообщало агентство, в 1987 году в челябинском областном роддоме перепутали детей челябинки Зои Тугановой и уроженки Башкирии Эльвиры Тулигеновой. Зоя Туганова подозревала об этом еще в роддоме, но врачи ей заявили, что это просто послеродовая депрессия. Через 30 лет анализ ДНК показал правду.

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