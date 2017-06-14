Челябинка, у которой в роддоме подменили ребенка, подала в суд
Челябинка, ребенка которой 30 лет назад подменили в роддоме, подала исковое заявление в суд на возмещение морального вреда.
Челябинка, ребенка которой 30 лет назад подменили в роддоме, подала исковое заявление в суд на возмещение морального вреда.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в
«Медицинская документация по этому делу не сохранилась. По нормативу она хранится 25 лет», — уточнили в ведомстве.
Как уже сообщало агентство, в 1987 году в челябинском областном роддоме перепутали детей челябинки Зои Тугановой и уроженки Башкирии Эльвиры Тулигеновой. Зоя Туганова подозревала об этом еще в роддоме, но врачи ей заявили, что это просто послеродовая депрессия. Через 30 лет анализ ДНК показал правду.