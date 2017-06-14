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08:52 (мск), источник: PROUFU.ru

На Башкирию надвигается грозовой циклон

Это лето в Башкирии отличается большим количеством осадков.

Источник: Proufu.ru

Как бы мы не надеялись на хорошую солнечную погоду, прогнозы неутешительные, ведь ближайшие две недели будут дождливыми.

Помимо дождя на столицу республики надвигаются еще и грозы. МЧС по РБ вчера объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозы вплоть до субботы. По данным сайта gismeteo.ru на этой неделе не будет ни одного солнечного дня, хотя температура воздуха уже устойчива, а ветер ожидается южный и юго-западный. В городе будет тепло.

Так, например, до конца этой недели температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, а днем от +20 до +23 градусов. Примерно такая же погода ожидает Башкирию и всю следующую неделю. Пока неизвестно, наступит ли в Уфе жаркий период и стоит ли нам ждать настоящего лета.

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