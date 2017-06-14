Челюсть выдры указала на маршрут миграции эпохи миоцена

По словам одного из авторов работы, профессора Университета штата Нью-Йорк в Буффало Джека Цзэна, вначале он подумал, что перед ним останки барсука, однако коллега убедил его, что челюсть принадлежит калану. «Но что делала морская выдра в Центральной Мексике?».

Ученые предположили, что около шести миллионов лет назад (в эпоху миоцена) существовал маршрут миграции каланов из Флориды в Калифорнию. Он мог проходить по северному краю Транс-мексиканского вулканического пояса.

«Это совершенно новая идея, которую никто раньше не предлагал. Мы считаем, что и другие животные могли пользоваться этим маршрутом», — рассказал Цзэн.

По словам авторов работы, им повезло найти челюсть с коренным зубом, по которому можно многое сказать о животном, которому он принадлежал. Зуб практически идентичен найденным во Флориде останкам древних каланов, также похожие зубы находили вдоль побережий во Флориде и Калифорнии. Сравнив возраст останков, ученые предполагают, что животные переселялись с востока на запад.