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10:36 (мск), источник: Газета.Ру

Астрономы предположили, что у Солнца была звезда-близнец

Большинство солнцеподобных звезд во Вселенной рождаются парами.

Источник: AP 2017

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Беркли, проанализировав данные радиообзора пылевого облака в созвездии Персея.

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В ходе обзора им удалось обнаружить целый ряд молодых звезд возрастом не более полумиллиона лет, и тех, чей возраст не превышает 1 млн лет.

Из них 45 оказались одиночными звездами, 19 двойных и пять — с большим числом компонент.

Лишь одна модель звездообразования, разработанная учеными, смогла соответствовать наблюдаемым результатам — та, в которой все звезды рождаются из газо-пылевого облака парами. Основываясь на этом, ученые предположили, что Солнце также сформировалось вместе со звездой-близнецом, который по прошествии миллиардов лет отдалился от него и смешался с другими звездами в ближайшей к нам области галактики.

«В соответствии с нашей гипотезой, одиночные маломассивные звезды типа Солнца не являются первичными. Они — результат разрушения двойных систем», — пояснил Стивен Сталер, автор статьи, принятой к публикации в журнала MNRAS.

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