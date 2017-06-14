Сегодня в Сочи объявят победителей «Кинотавра»

В этом году основная конкурсная программа состояла из 14 фильмов. Вечером на церемонии закрытия в Зимнем театре объявят победителя.

Жюри конкурса в этом году возглавил актер, глава Театра Наций Евгений Миронов.

Явного лидера на «Кинотавре» пока нет. Критики и зрители выделяют сразу несколько картин-фаворитов. Это лента «Теснота» Кантемира Балагова, удостоенная на Каннском кинофестивале премии Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Шансы на победу есть и у картины «Заложники» Резо Гигинеишвили. Пока она лидирует и в зрительском голосовании. Высокие оценки зрители поставили мелодраме Кирилла Плетнёва «Жги!», ленте Романа Волобуева «Блокбастер». В числе лидеров также «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Мифы» Александра Молочникова и «Турецкое седло» Юсупа Разыкова.

На закрытии будут вручены призы за лучшую режиссуру, лучший дебют, отметят самые достойные актерские работы, после чего покажут киноальманах «Про любовь. Только для взрослых», который продюсировала Анна Меликян.