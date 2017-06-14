Сегодня в Сочи объявят победителей «Кинотавра»
14 июня в Сочи завершается Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».
14 июня в Сочи завершается Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».
В этом году основная конкурсная программа состояла из 14 фильмов. Вечером на церемонии закрытия в Зимнем театре объявят победителя.
Жюри конкурса в этом году возглавил актер, глава Театра Наций Евгений Миронов.
Явного лидера на «Кинотавре» пока нет. Критики и зрители выделяют сразу несколько
На закрытии будут вручены призы за лучшую режиссуру, лучший дебют, отметят самые достойные актерские работы, после чего покажут киноальманах «Про любовь. Только для взрослых», который продюсировала Анна Меликян.