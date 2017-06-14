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10:22 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке прошел фестиваль «Восточный форпост»

Во Владивостоке прошел фестиваль патриотической песни «Восточный форпост». В этом году он стал юбилейным — десятым по счету — и получил статус всероссийского. На гала-концерте в зрительном зале не было свободных мест. Атмосфера события — в репортаже наших корреспондентов.

Раз в году Владивостокский Дом офицеров флота принимает столько гостей. На «Восточный форпост» идут офицеры с семьями, ветераны, курсанты и матросы срочной службы. На юбилейный фестиваль заявилось рекордное количество участников с разных концов России и всего Дальнего Востока — почти триста человек. В финал прошли девяносто, а на гала-концерт — 25 лучших исполнителей.

Первыми на сцену вышли «дети фестиваля», дети первых его победителей. За десять лет из самодеятельного концерта «Восточный форпост» вырос в грандиозное шоу. Главные цели, считают организаторы, достигнуты.

Игорь Беспалов, член оргкомитета фестиваля «Восточный форпост»: «Конечно же, это сплоченность людей, второе — это открытие творческих талантов. Мы говорим не о профессиональных певцах. Это военнослужащие, домохозяйки, студенты, курсанты, и они себя проявляют очень достойно».

Гран-при фестиваля завоевал рядовой Владислав Османов. Но жюри было очень не просто выбирать победителей в каждой номинации. Отличные голоса, эмоциональный накал — каждый старался донести глубину патриотической темы. Звучали песни о Великой Отечественной войне, армейских буднях и родном Владивостоке.

Вадим Рукавишников, член жюри фестиваля, ветеран боевых действий: «Я лично считаю, что это огромную пользу приносит — прежде всего, молодежи, нашему городу, нашему краю и стране тоже».

Андрей Водеников, председатель Союза десантников Приморского края: «Люди всегда пели и в трудные минуты, и в годы войны, и во время конфликтов, и просто на службе в армии. Солдат пел, поет и будет петь».

Что такое любовь к родине и готовность ее защитить, прочувствовал каждый зритель. «Восточный форпост» проводит организация ветеранов боевых действий «Контингент» при поддержке краевых властей. В финале праздника активисты патриотического воспитания молодежи получили благодарности губернатора Приморского края.

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