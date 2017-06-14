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10:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

Подозреваемого в повреждении эвакуатора в Иркутске задержала полиция

Менее двух часов потребовалось полиции в Иркутске, чтобы установить и задержать мужчину, который подозревается в повреждении эвакуатора и высказывании угроз в адрес его водителя.

Об этом 14 июня 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Дорожный конфликт произошел накануне вечером на бульваре Гагарина. Эвакуатор забрал с парковки, предназначенной для людей с инвалидностью, автомобиль «Ленд-Ровер-Спорт». Спецмашина поехала, но по пути была блокирована иномаркой, из которой вышла группа мужчин, потребовавшая вернуть внедорожник. Угрожая шофёру, они разбили боковое стекло эвакуатора и заставили выполнить требования.

Сразу получения сообщения на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, созданы поисковые группы и заградительные посты. Спустя менее двух часов предполагаемый инициатор случившегося, 33-летний житель Ангарска, был задержан в административном порядке и помещён в спецприёмник, где будет находиться до рассмотрения судом материалов об административном правонарушении.

В свою очередь сотрудники ОВД принимают исчерпывающие меры по установлению и доставлению в полицию других участников потасовки, ведут поиски возможных свидетелей и очевидцев.

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