Подозреваемого в повреждении эвакуатора в Иркутске задержала полиция
Менее двух часов потребовалось полиции в Иркутске, чтобы установить и задержать мужчину, который подозревается в повреждении эвакуатора и высказывании угроз в адрес его водителя.
Менее двух часов потребовалось полиции в Иркутске, чтобы установить и задержать мужчину, который подозревается в повреждении эвакуатора и высказывании угроз в адрес его водителя.
Об этом 14 июня 2017 года сообщает
Сразу получения сообщения на место происшествия незамедлительно выехала
В свою очередь сотрудники ОВД принимают исчерпывающие меры по установлению и доставлению в полицию других участников потасовки, ведут поиски возможных свидетелей и очевидцев.