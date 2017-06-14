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10:20 (мск), источник: СуперОмск

Разрушающуюся набережную в Омске назовут именем Каримова

Омский горсовет принял к рассмотрению вопрос о присвоении названия участку набережной Оми — от Юбилейного моста до речного вокзала.

Назвать его предлагается именем академика Альберта Каримова.

Напомним, предложило дать имя набережной омское отделение Союза архитекторов. Против этого возражала топонимическая комиссия, указывая на ненадлежащее состояние набережной и ее разрушающийся вид. Однако профильный комитет ОГС при разборе предложения данные возражения отклонил.

«Набережную, которую просят назвать именем Альберта Каримова, частично затапливает. Это не очень хорошо. Соответственно, надо принять меры, чтобы препятствовать паводку», — указал на проблемы с набережной и депутат Алексей Саяпин.

В результате проект решения приняли к рассмотрению и продолжат обсуждать.

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