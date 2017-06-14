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10:23 (мск), источник: PROUFU.ru

Житель Уфы хранил дома 14 тысяч доз «скорости»

В Уфе задержан крупный наркодилер. 31-летний подозреваемый распространял синтетические наркотики, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

При досмотре у мужчины обнаружили 80 грамм «синтетики», а также наркотик растительного происхождения. Вся остальная партия находилась в квартире у подозреваемого. Там сотрудники полиции нашли около 3 килограммов наркотиков, что составляет более 14 тысяч доз, и оборудование для расфасовки.

По предварительной информации уфимец продавал наркотики с помощью тайников через безналичный расчет. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт особо крупной партии наркотиков или психотропных веществ».

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