Житель Уфы хранил дома 14 тысяч доз «скорости»

При досмотре у мужчины обнаружили 80 грамм «синтетики», а также наркотик растительного происхождения. Вся остальная партия находилась в квартире у подозреваемого. Там сотрудники полиции нашли около 3 килограммов наркотиков, что составляет более 14 тысяч доз, и оборудование для расфасовки.

По предварительной информации уфимец продавал наркотики с помощью тайников через безналичный расчет. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт особо крупной партии наркотиков или психотропных веществ».