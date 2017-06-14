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10:26 (мск), источник: Йод News

В Москве открыли мобильные донорские пункты

Ко дню донора в Москве организованы мобильные пункты приема крови в разных районах города. Сдать кровь в мобильных пунктах можно будет 14, 15 и 16 июня.

Источник: РИА "Новости"

14 июня сдать кровь можно будет в диагностическом центре № 3 по адресу: улица Сормовская, дом 9. На следующий день пункты приема откроются в ОАО «Вега» на Кутузовском проспекте, дом 34 и в здании банка на Ленинградском шоссе, дом 16а. 16 июня кровь будут принимать в Городской клинической больнице имени Виноградова на улице Вавилова, дом 61.

Все мобильные пункты будут открыты с 10.00 до 14.00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Всемирный день донора отмечают 14 июня, в день рождения австрийского врача-иммунолога Карла Ландштейнера, открывшего группы крови у человека. День донора учрежден по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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