В Москве открыли мобильные донорские пункты

14 июня сдать кровь можно будет в диагностическом центре № 3 по адресу: улица Сормовская, дом 9. На следующий день пункты приема откроются в ОАО «Вега» на Кутузовском проспекте, дом 34 и в здании банка на Ленинградском шоссе, дом 16а. 16 июня кровь будут принимать в Городской клинической больнице имени Виноградова на улице Вавилова, дом 61.

Все мобильные пункты будут открыты с 10.00 до 14.00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.