Найденный в лесу четырехлетний Дима доставлен в больницу Асбеста

Четырехлетний Дима Песков, обнаруженный в лесу волонтерами поискового отряда «Сокол», доставлен в стационар Асбестовской районной больницы, сообщили 14 июня корреспонденту «АиФ-Урал» в Минздраве.

«На место выехала бригада детской реанимации центра медицины катастроф, — сообщил пресс-секретарь Минздрава по Свердловской области Константин Шестаков. — После детального осмотра ребенка будет принято решение о его возможной эвакуации в Екатеринбург. Либо в областную больницу № 1, либо в горбольницу № 9».

Поиски четырехлетнего Димы Пескова, который потерялся в лесу, велись четыре дня. Ребенок пропал в минувшие выходные. Родители вместе с мальчиком приехали на водохранилище отдохнуть и порыбачить. Они переночевали в палатке, а утром отец вместе с Димой пошел в лес за дровами. Пройдя около сотни метров, ребенок попросился к маме, и отец отпустил его. Мальчик направился в сторону палатки и потерялся.