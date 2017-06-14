Найденный в лесу четырехлетний Дима доставлен в больницу Асбеста
В ближайшее время будет принято решение о его эвакуации в Екатеринбург.
В ближайшее время будет принято решение о его эвакуации в Екатеринбург.
Четырехлетний Дима Песков, обнаруженный в лесу волонтерами поискового отряда «Сокол», доставлен в стационар Асбестовской районной больницы, сообщили 14 июня корреспонденту «АиФ-Урал» в Минздраве.
«На место выехала бригада детской реанимации центра медицины катастроф, — сообщил
Поиски четырехлетнего Димы Пескова, который потерялся в лесу, велись четыре дня. Ребенок пропал в минувшие выходные. Родители вместе с мальчиком приехали на водохранилище отдохнуть и порыбачить. Они переночевали в палатке, а утром отец вместе с Димой пошел в лес за дровами. Пройдя около сотни метров, ребенок попросился к маме, и отец отпустил его. Мальчик направился в сторону палатки и потерялся.