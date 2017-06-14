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11:52 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Таганроге проведут бесплатную вакцинацию животных против бешенства

В Таганроге с 19 по 25 июня сотрудники ветеринарной станции будут проводить бесплатную вакцинацию собак и кошек против бешенства.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В это время по всему городу с 17:00 до 20:00 будут работать прививочные пункты, чтобы каждый владелец мог сделать своему питомцу прививку недалеко от дома.

«Вакцинация проводится каждый год с момента начала работы государственной ветеринарной станции Таганрога. Эта процедура бесплатная. Просьба ко всем владельцам домашних животных не игнорировать вакцинацию», — сообщает пресс-центр Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

В частности, 19 июня прививочные пункты будут открыты в Северном жилом массиве, у Кинопроката; на Площади Мира, на углу улиц Шмидта и переулка Некрасовского, на углу улиц Социалистической и переулка Таманского, на углу улиц Панфилова и улицы Театральной, на углу улицы Пролетарской и 10-го Переулка.

С полным перечнем прививочных пунктов, которые будут работать с 20 — 25 июня. Можно ознакомиться здесь.

Как сообщали Юга.ру, 13 июня в Дубовском районе Ростовской области болевшая бешенством кавказская овчарка набросилась на хозяйку.

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