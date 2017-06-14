Владелец выставил на продажу дом, стоящий на границе США и Канады
В здание можно войти в США, а выйти через заднюю дверь в Канаде.
В здание можно войти в США, а выйти через заднюю дверь в Канаде.
ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Жилой дом, расположенный прямо на
Как сообщила газета USA Today, недвижимость по праву считается исторической: здание было построено еще в 1787 году.
Особенность дома заключается в том, что теоретически в него можно войти в США, а выйти через заднюю дверь в Канаде. Однако в действительности такие передвижения запрещены, поскольку за зданием ведется постоянное наблюдение пограничными службами обоих государств.
«Если заходишь через американскую дверь, то и выходить придется через американскую. То же самое и с канадской», — говорит нынешний владелец дома 71-летний Брайан Думолин.
Изначально в доме находился продуктовый магазин, который могли посещать как американцы, так и канадцы. Впоследствии в нем неоднократно проводился ремонт и перепланировка, сейчас в здании пять комнат на двух этажах, три из которых находятся на американской территории, а две — на канадской.
В спальне на втором этаже даже начерчена линия, обозначающая, где официально пролегает госграница.
Несколько лет назад к Думолину пришли сотрудники служб пограничного и таможенного контроля и потребовали надежно закрыть задние ворота, чтобы минимизировать риск проникновения через границу нарушителей. «Похоже, что это самый уязвимый участок границы, — полагает хозяин дома. — Они не могут контролировать недвижимость, которая находится прямо у них на виду».
Думолин также шутит, что необычный дом может стать отличным местом жительства для супружеской пары, «чья любовь не знает границ».