Владелец выставил на продажу дом, стоящий на границе США и Канады

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Жилой дом, расположенный прямо на американско-канадской границе, выставлен на продажу за $109 тыс.

Одна его часть находится в городке Дерби-лайн (штат Вермонт), а другая — в Станстеде (провинция Квебек).

Одна его часть находится в городке Дерби-лайн (штат Вермонт), а другая — в Станстеде (провинция Квебек).

Как сообщила газета USA Today, недвижимость по праву считается исторической: здание было построено еще в 1787 году.

Особенность дома заключается в том, что теоретически в него можно войти в США, а выйти через заднюю дверь в Канаде. Однако в действительности такие передвижения запрещены, поскольку за зданием ведется постоянное наблюдение пограничными службами обоих государств.

«Если заходишь через американскую дверь, то и выходить придется через американскую. То же самое и с канадской», — говорит нынешний владелец дома 71-летний Брайан Думолин.