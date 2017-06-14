Ярмарку вакансий открыли в Новосибирском управлении ГИБДД

Ксения Климина, корреспондент: «В полк ГИБДД сегодня может прийти любой желающий. Попытаться устроиться на работу или просто побывать на экскурсии. Посмотреть на жизнь стражей порядка изнутри».

Пока большого ажиотажа здесь нет. Поэтому каждого посетителя сотрудники ГИБДД сопровождают индивидуально. Показывают местный музей, спортзал, комнату отдыха, знакомят с будущей профессией. А здесь даже разрешают примерить форму.

Павел Головин, заместитель начальника отдела УГИБДД ГУ МВД России по НСО: «Служба в ГИБДД достаточно суровая, достаточно сложная, но в тоже время почетная и ответственная. Отпуск минимум сорок дней, а дальше от выслуги лет и больше и больше. Сорок суток. Это бесплатный проезд, медицинское обеспечение и стопроцентная оплата больничного».

Ксения Климина, корреспондент: «В полк ГИБДД в Новосибирске сегодня требуется порядка 60-ти сотрудников. Обязательное условие для трудоустройства — наличие высшего образования и крепкое здоровье. Познакомиться с профессией ближе можно сегодня, здесь, на ярмарке вакансий. Она будет работать до 6 вечера».