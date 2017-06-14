Три самолета до Иркутска экстренно сели в Улан-Удэ из-за тумана

Авиалайнеры, следующие по маршрутам: «Симферополь — Иркутск», «Москва — Иркутск» и «Екатеринбург — Иркутск» не смогли совершить посадку в аэропорту столицы Приангарья из-за неблагоприятных метеоусловий. Самолеты приземлились в международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Байкал».

Авиакомпания «Икар» выполняла рейс «Симферополь — Иркутск» на самолете Boeing 767−300. Два самолета A 320−200 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполняли рейсы «Москва — Иркутск» и «Екатеринбург — Иркутск».

«На данный момент все самолеты продолжили свой путь и вылетели в Иркутск», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что международный аэропорт «Байкал» имеет хорошие метеоусловия для принятия воздушных судов на аэродроме и нередко становится запасным аэродромом для аэропортов близлежащих городов.