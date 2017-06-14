Три самолета до Иркутска экстренно сели в Улан-Удэ из-за тумана
Лайнеры приземлились в международном аэропорту «Байкал».
Лайнеры приземлились в международном аэропорту «Байкал».
Авиалайнеры, следующие по маршрутам: «Симферополь — Иркутск», «Москва — Иркутск» и «Екатеринбург — Иркутск» не смогли совершить посадку в аэропорту столицы Приангарья
Авиакомпания «Икар» выполняла рейс «Симферополь — Иркутск» на самолете Boeing 767−300. Два самолета A 320−200 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполняли рейсы «Москва — Иркутск» и «Екатеринбург — Иркутск».
«На данный момент все самолеты продолжили свой путь и вылетели в Иркутск», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что международный аэропорт «Байкал» имеет хорошие метеоусловия для принятия воздушных судов на аэродроме и нередко становится запасным аэродромом для аэропортов близлежащих городов.