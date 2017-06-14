Град размером с горох прошёл в Зиминском районе
Град размером с горох буквально завалил утром окраины города Зимы и села Ухтуй. Он срывал листья с деревьев, ломал небольшие ветки.
Град размером с горох буквально завалил утром окраины города Зимы и села Ухтуй. Он срывал листья с деревьев, ломал небольшие ветки.
Но будущий урожай, по словам очевидцев, не пострадал. Для Прибайкалья такая погода в июне не редкость. Так, неделю назад ледяной дождь прошёлся по Ольхонскому и Нижнеилимскому районам. А в конце мая засыпал Черемховский.