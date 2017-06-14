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11:58 (мск), источник: Вести Иркутск

Град размером с горох прошёл в Зиминском районе

Град размером с горох буквально завалил утром окраины города Зимы и села Ухтуй. Он срывал листья с деревьев, ломал небольшие ветки.

Источник: Вести Иркутск

Но будущий урожай, по словам очевидцев, не пострадал. Для Прибайкалья такая погода в июне не редкость. Так, неделю назад ледяной дождь прошёлся по Ольхонскому и Нижнеилимскому районам. А в конце мая засыпал Черемховский.

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