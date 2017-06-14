Град размером с горох прошёл в Зиминском районе

Но будущий урожай, по словам очевидцев, не пострадал. Для Прибайкалья такая погода в июне не редкость. Так, неделю назад ледяной дождь прошёлся по Ольхонскому и Нижнеилимскому районам. А в конце мая засыпал Черемховский.