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11:59 (мск), источник: "Российская газета"

Найденного в лесу на Урале мальчика эвакуируют военным вертолетом

К вылету с авиабазы Каменск-Уральский готовится транспортный военный вертолет Ми-8 со спецоборудованием: на его борту эвакуируют четырехлетнего мальчика, найденного сегодня утром в лесу.

Об этом «РГ» сообщил официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

Напомним, рано утром живым, но сильно изможденным, был найден пропавший 10 июня в районе Рефтинского водохранилища ребенок. В минувшие выходные он с мамой и папой отдыхал в лесу: семья разбила палатку, переночевала, а утром отец с сыном ушли за дровами. На обратном пути мальчик пропал: он запросился назад в лагерь, и отец отпустил его одного.

Наземная группировка и беспилотники обследовали более 150 квадратных метров. «Сегодня рано утром одна из поисковых групп, которая прочесывала местность в районе ЛЭП, где ранее у болота был найден детский след, обнаружила ребенка», — рассказал «РГ» официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Малыш — в тяжелом состоянии: из леса его вынесли на руках. «В течение 40 минут вертолет прибудет в Рефтинский городской округ для эвакуации ребенка в больницу, где ему окажут квалифицированную медпомощь», — передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

Ранее по факту исчезновения малыша было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). Расследование по нему будет продолжено. «Тщательно выясняются причины и условия, из-за которых жизнь и здоровье маленького ребенка оказались под угрозой», — подчеркнули в Следственном комитете региона.

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