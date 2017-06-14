Найденного в лесу на Урале мальчика эвакуируют военным вертолетом

Об этом «РГ» сообщил официальный представитель Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

Напомним, рано утром живым, но сильно изможденным, был найден пропавший 10 июня в районе Рефтинского водохранилища ребенок. В минувшие выходные он с мамой и папой отдыхал в лесу: семья разбила палатку, переночевала, а утром отец с сыном ушли за дровами. На обратном пути мальчик пропал: он запросился назад в лагерь, и отец отпустил его одного.

Наземная группировка и беспилотники обследовали более 150 квадратных метров. «Сегодня рано утром одна из поисковых групп, которая прочесывала местность в районе ЛЭП, где ранее у болота был найден детский след, обнаружила ребенка», — рассказал «РГ» официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

Малыш — в тяжелом состоянии: из леса его вынесли на руках. «В течение 40 минут вертолет прибудет в Рефтинский городской округ для эвакуации ребенка в больницу, где ему окажут квалифицированную медпомощь», — передает пресс-служба МЧС Свердловской области.