В Кузбассе аферист обманул трех пожилых Валентин
Мошенник выбирал жертв с именем Валентина и старше 70 лет.
Мошенник выбирал жертв с именем Валентина и старше 70 лет.
Новокузнечанин занимал у пожилых женщин деньги, но отдавать не спешил.
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Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный 39-летний житель, ранее неоднократно судимый за мошенничества. Он проживал на одной улице с пострадавшими и знал, что они очень почтительно относятся к фармацевту. Поэтому он был уверен, что пенсионерки охотно согласятся помочь её родственнику. Аферист выбирал женщин только с именем Валентина, так как надеялся на удачу. Первую обманутую им женщину звали Валентина. Похищенные деньги злоумышленник тратил на продукты и алкоголь. В его отношении заведено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине может грозить 5 лет лишения свободы.