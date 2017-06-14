В Кузбассе аферист обманул трех пожилых Валентин

Новокузнечанин занимал у пожилых женщин деньги, но отдавать не спешил.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратились три пенсионерки, жительницы Новокузнецка. Всех заявительниц звали Валентинами, и всем им было больше 70 лет. Они рассказали, что неизвестный мужчина занимал у них деньги суммой от 3 000 до 6 000 рублей, но обратно не отдавал. Мошенник говорил, что недавно умерла его мать, заведующая местной аптекой. Мужчина ссылался на трудное финансовое положение.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался местный 39-летний житель, ранее неоднократно судимый за мошенничества. Он проживал на одной улице с пострадавшими и знал, что они очень почтительно относятся к фармацевту. Поэтому он был уверен, что пенсионерки охотно согласятся помочь её родственнику. Аферист выбирал женщин только с именем Валентина, так как надеялся на удачу. Первую обманутую им женщину звали Валентина. Похищенные деньги злоумышленник тратил на продукты и алкоголь. В его отношении заведено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине может грозить 5 лет лишения свободы.